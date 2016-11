Sky Sport 2 01:45 bis 03:45 Fußball Fußball: European Qualifiers Wales - Serbien, Gruppe D Stereo 16:9 HDTV Merken Bale & Co rütteln derzeit gewaltig an ihrem EM-Denkmal! Dass der Halbfinalist im heimischen Millennium Stadium gegen Georgien nach 481 Minuten mal wieder ein Gegentor eingeschenkt bekam, war für die "Dragons"-Seele zu verkraften. Der Treffer von Tornike Okriaschwili markierte jedoch den 1:1-Endstand. "Das ist einfach enttäuschend", haderte Wales-Coach Chris Coleman. Während der walisische "Drache" derzeit nur kleine Funken sprüht, brennen die serbischen "Adler" ein Feuerwerk nach dem anderen ab. "Für Herzpatienten war die Nummer zu spannend", betonte Serbiens-Nationaltrainer Slavoljub Muslin nach dem 3:2-Erfolg gegen Österreich. Nach drei Spielen mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

