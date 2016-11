hr2 21:05 bis 23:00 Sonstiges ARD-Hörspieltage 2016 Die Nacht der Gewinner Live Merken Hörspiele pur gab es in den vergangenen Tagen in Karlsruhe: bei den ARD Hörspieltagen im Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) und in der Hochschule für Gestaltung (HfG) trafen sich Macher und Fans zum Hören, Diskutieren und Entdecken. "Die Nacht der Gewinner" präsentiert die besten Stücke und glücklichen Sieger verschiedener Preise, darunter der "ARD PiNball", der "Deutsche Kinderhörspielpreis", der "ARD Online Award" sowie der "Deutsche Hörspielpreis der ARD" und eine Novität in diesem Jahr: der "Deutsche Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung", überreicht von Corinna Harfouch. Durch den Abend führt Ute Soldierer. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ute Soldierer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 150 Min. Columbo

Krimi

ZDF 01:30 bis 03:05

Seit 90 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 90 Min.