hr2 14:45 bis 15:00 Sonstiges Kohle, Cash und Pinkepinke Das hr2-Kinderfunkkolleg Geld (25). Was kann man tun, um an eigenes Geld zu kommen? Merken Hast du auch schon mal etwas unternommen, um an eigenes Geld zu kommen? Zum Beispiel im Garten geholfen oder das Auto gewaschen und so dein Taschengeld aufgebessert? Vielleicht verdienst du sogar schon regelmäßig eigenes Geld? Trägst du Zeitungen aus oder passt auf jüngere Kinder auf? Wie fühlt sich das an - das eigene selbstverdiente Geld? In der letzten Folge s "hr2-Kinderfunkkollegs Geld" erzählen Kinder, wie sie ihr Taschengeld aufbessern. Wir stellen auch Projekte vor, bei denen man für Kinder Geld sammeln kann, die es dringender brauchen. In Google-Kalender eintragen