Bayern 4 18:05 bis 00:00 Sonstiges Brush up Your Shakespeare Eine Musiknacht für den großen Dichter und Dramatiker Merken Shakespeares Sprache ist Musik. Weshalb Musiker diesen Dichter besonders schätzen und lieben. Dementsprechend häufig sind Hamlet und Ophelia, Romeo und Julia, Macbeth oder Puck in Vertonungen zu finden. Giuseppe Verdi, Leonard Bernstein, Ludwig van Beethoven oder Felix Mendelssohn haben Stoffe von William Shakespeare kongenial in Musik verwandelt. In diese Klangwelt taucht die Shakespeare-Nacht in BR-Klassik ein: auf den Spuren von Shakespeares England; mit einem akustischen Rundgang in einem Theater-Nachbau des Globe; zu Besuch in Verona beim "Club di Giulietta", wo Liebesbriefe aus aller Welt beantwortet werden. Eine Stunde lang ist Sir Peter Jonas zu erleben. Der ehemalige Intendant der Bayerischen Staatsoper erzählt von seiner Vorliebe für die Sonette. Viel Gelegenheit für: "Brush up Your Shakespeare"! In Google-Kalender eintragen Moderation: Elgin Heuerding