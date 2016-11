Bayern 4 17:05 bis 18:00 Sonstiges Do Re Mikro Die Musiksendung für Kinder Schraubzwingen, Knochenleim, Polyester-Lack und viel Holz vor der Hütte! Wie bei Steinway & Sons ein Flügel entsteht Merken Er glänzt tiefschwarz. Man kann sich in ihm so schön spiegeln, dass Schneewittchens böse Stiefmutter vor Neid erblassen würde. Mit Schleifpapier, Bürsten und feinen Lappen wird ein Flügel liebevoll über mehrere Tage poliert, bevor er die Fabrik in Hamburg verlässt. Dann zieht er in die weite Welt und wird gespielt. Aber bis er erst einmal fix und fertig dasteht, wird ein Flügel über Monate hinweg in Handarbeit angefertigt: vom Kleinsten, der 1,55 m lang ist, bis zum riesigen Konzertflügel, der 2,74 m misst. Do Re Mikro hat die Steinway-Fabrik in Hamburg besucht. Was ein Rim ist, wie ekelhaft Knochenleim stinkt und dass man einen Stimmstock nicht zum Wandern benutzen kann, das und mehr erfahrt ihr am 12. November um kurz nach fünf in Do Re Mikro auf BR-KLASSIK. In Google-Kalender eintragen