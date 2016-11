Bayern 4 14:05 bis 15:00 Sonstiges Das Musik-Feature "Kunst, Bier, Toback, Coffee". Das Konzertleben zur Zeit Telemanns Merken Georg Philipp Telemann war einer der Pioniere des bürgerlichen Konzertlebens in Deutschland und er war sehr innovativ in dieser jungen "Branche". Als einer der ersten veranstaltete er ab 1716 Kirchenkonzerte mit Eintrittskarten. Er selbst machte sich damit unabhängig von Auftraggebern wie der Kirche oder dem Adel, auf der anderen Seite stand nun jedem Bürger unabhängig von Rang und Namen der Besuch der Veranstaltung offen, wenn er sich das Billett leisten konnte. Zur Zeit Telemanns entwickelte sich eine große Vielfalt im Konzertleben: Musik wurde in Kaffeehäusern aufgeführt, in großen Sälen, Parks oder Kirchen. Und nicht immer stand die Musik allein im Mittelpunkt: Die einen schmauchten vergnügt eine Pfeife und ließen sich dazu ein kühles Bier schmecken, andere spielten gar eine Runde Karten. In Google-Kalender eintragen