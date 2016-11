SWR 11:55 bis 12:25 Dokumentation Meine Traumreise nach Sri Lanka Eine Auszeit mit Ayurveda D 2013 Merken Sri Lanka - das Tropenparadies im Indischen Ozean. Beliebt bei Strandurlaubern und Kulturreisenden. Im deutschen Winter ist dort bei durchschnittlich 30 Grad Hochsaison. Doch seit ein paar Jahren ist eine weitere Attraktion hinzugekommen: Kur-Urlaub mit Ayurveda. Die ganzheitliche Medizin, seit 5.000 Jahren in Indien und Sri Lanka praktiziert, hilft Europäern, mit natürlichen Mitteln und Methoden ihre Krankheiten zu heilen. Ayurveda bedeutet: das Wissen vom Leben, vom langen gesunden Leben. Die Sendung begleitet zwei deutsche Frauen bei dieser besonderen Urlaubserfahrung. Die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann fährt zum wiederholten Mal hin. Die Berliner Gastronomin Barbara wird das erste Mal nach Asien reisen, das erste Mal in ihrem Leben sich mit ihrer Gesundheit und sich selbst auseinandersetzen. Eine Reise in eine unbekannte Welt, eine fast spirituelle Welt, eng verbunden mit dem Buddhismus. In Europa gingen die Schätze spirituellen Wissens im Lauf der letzten Jahrhunderte verloren, in Sri Lanka kann man sie noch überall finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meine Traumreise nach Sri Lanka