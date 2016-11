DR Kultur 19:05 bis 21:45 Oper Richard Wagner: "Das Rheingold" Vorabend des Bühnenfestspiels "Der Ring des Nibelungen". Musikdrama in vier Szenen Merken Die Bayreuther Festspiele sind großes Sommertheater, die Werke Wagners aber natürlich nicht an bestimmte Jahreszeiten gebunden, sondern auch in dieser Hinsicht zeitlos große Kunst. Wagners Ring kann man immer wieder hören, man wird ihm immer neue Seiten abhorchen, wird neue Einblicke gewinnen, wird durch die Auseinandersetzung mit dem Stoff und der Musik bereichert. Eigentlich sind es Menschen von heute, Fricka, Freia, Wotan, Loge, Fasolt und Genossen, verletzend und verletzlich, hemdsärmlig und erfolgsorientiert, rechthaberisch, die Umwelt ausblendend, egoistisch und egozentrisch, forsch und angstvoll. Diese Figuren werden in mythisch, menschlicher Verzahnung zu- und gegeneinander gestellt - das ganze vom Schöpfer Richard Wagner dann noch philosophisch aufgeladen. Der Dirigent Marek Janowski, der mit dem RSB und Deutschlandradio Kultur schon einen Wagner-Zyklus im Konzertsaal und auf CD realisiert hat, wurde bei seinem Bayreuth-Debüt als Herr des Rings gefeiert. Janowski wird uns auch für diese Sendungen als erfahrener Ringdeuter zur Seite stehen und in den Pausen zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Iain Paterson (Wotan, Bassbariton), Markus Eiche (Donner, Bassbariton), Tansel Akzeybek (Froh, Tenor), Roberto Sacca (Loge, Tenor), Günther Groissböck (Fasolt, Bass), Karl- Heinz Lehner (Fafner, Bass), Albert Dohmen (Alberich, Bassbariton), Andreas Conrad