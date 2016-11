DR Kultur 05:05 bis 06:00 Sonstiges Aus den Archiven Kennedy. Überprüfung eines Mythos (RIAS 1973) / Ein Präsident des Optimismus. Reagan kandidiert ein zweites Mal (DLF 1984) Merken JFK, wie er genannt wurde, hatte nur knapp drei Jahre Zeit, seine Ideen umzusetzen. Seit Anfang 1961 im Weißen Haus, wurde John F. Kennedy am 22.11.1963 in Dallas ermordet. Seitdem ranken die Legenden. Am 19.11.1973 unternahm der RIAS den Versuch einer Dekonstruktion seiner Präsidentschaft. Anfang 1984 kündigte der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan - seit 1981 im Weißen Haus - an, ein zweites Mal zu kandidieren. Der Deutschlandfunk nahm dies zum Anlass für eine erste Bilanz. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth