Deutschlandfunk 20:05 bis 22:00 Sonstiges "Monsters of Grace II" Berühmt wurde er mit aufsehenerregenden Opern- und Theateraufführungen, mit Bühnenbildern, Lichtinstallationen und Choreografien. 2013 hat Robert Wilson sein erstes Hörspiel vorgelegt. Das Radio habe großen Einfluss auf seine Theaterarbeiten gehabt, betont er, es befördere die Imagination. Nach strenger Struktur, aber völlig frei in der Auswahl von Fragmenten und Sounds komponierte er sein Hörstück. Einer linearen Handlungs- oder Erzählstruktur folgt es nicht. Es setzt sich zusammen in Form einer Montage aus einer Vielfalt von Texten und Tönen, Geräuschen und Musiken. Diese arrangiert Wilson in immer neuen Kombinationen mit Material aus der Antike, der frühen Neuzeit und jüngeren Gegenwart - Lukrez steht neben Goethe, Hölderlin neben Gertrude Stein und Christopher Knowles neben Ludwig Wittgenstein. Motive von Leben, Tod und Vergänglichkeit bestimmen in Varianten und Repetitionen das Werk, in dem der Künstler ganz auf dessen klangliche Wirksamkeit vertraut. Gäste: Lady Gaga, Inge Keller, Angela Winkler, Jürgen Holtz, Alexander Moissi, Anna Gränzer, Isabelle Huppert, Christopher Knowles, Cécile Brune, Gertrude Stein, Robert Wilson, Isabella Rossellini Regie: Robert Wilson Musik: Dom Bouffard, Adam Lenz