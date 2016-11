Deutschlandfunk 11:05 bis 12:00 Sonstiges Gesichter Europas Dem Hass die Stirn bieten. Französische Frauen im Einsatz gegen den Dschihad Merken Die Terrormiliz "Daesh", der sogenannte Islamische Staat, hat Frankreich den Kampf angesagt. Paris, Magnanville, Nizza, Saint-Etienne-du-Rouvray, die Terrorwelle hat alle Lebensbereiche, alle Regionen erfasst. Hunderte Menschen wurden getötet und verletzt, Tausende sind dauerhaft traumatisiert. Die Täter waren häufig Söhne Frankreichs. Und es sind junge Franzosen, die es in den Dschihad zieht. "Gesichter Europas" trifft Frauen, die mit ihren Mitteln die Gewaltspirale stoppen wollen: Mütter, deren Söhne dem Terror zum Opfer fielen, engagieren sich. Psychologinnen setzen der Propaganda der Dschihadisten Aufklärung entgegen. Frauen stützen Heranwachsende in den Vorstädten, damit diese den Fanatikern nicht auf den Leim gehen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ursula Welter