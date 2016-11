Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Jupps Waffe D 2001 Merken Mord im Pflegeheim: Der halbseitig gelähmte Ex-Polizist Reimer, Jupps ehemaliger Partner, wird erschossen aufgefunden. Brisant ist die Tatsache, dass die Mordwaffe Jupp gehört. Seit kurzem wird er von dem Verbrecher Didier bedroht - Jupp wollte sich und seinen Sohn Florian mit Hilfe der illegal erworbenen Pistole schützen. Mit einem Trick hatte Didier dem Jungen die Waffe abgeluchst. Jupp wird vom Dienst suspendiert, doch zusammen mit Taube bleibt er am Ball. In alten Akten werden die beiden fündig: Bei einem Überfall erbeuteten Didier und sein Kumpan Fuchs vor Jahren zwei Millionen Mark, von denen jedoch nur ein Bruchteil gefunden wurde. Den Fall bearbeitete damals Reimer allein, da Jupp es vorzog, mit seiner damaligen Flamme spontan in den Urlaub zu fahren. Jupp vermutet richtig, dass Reimer sich das restliche Geld unter den Nagel gerissen hat - in einer Laube entdecken er und Taube das Versteck. Doch Didier hat die Jagd nach der Beute noch lange nicht aufgegeben - er will Jupp das Geld um jeden Preis wieder abnehmen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Chandi Ansari (Anna) Joachim Paul-Assböck (Harald Didier) Edgar M. Böhlke (Karl Reimer) Tatjana Clasing (Pathologin) Luc Feit (Peter Fuchs) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Annette Frier (Jenny) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Ralf Huttanus Kamera: Thomas Meyer Musik: Chris Weller, Curt Cress Altersempfehlung: ab 16