Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Unerfüllte Träume D 2000 Klaras Ehemann ist unzufrieden mit seinem Leben, das er größtenteils zuhause verbringt und bewirbt sich als Wachmann .. Was der neue potentielle Arbeitgeber nicht weiß: Friedrich leidet an einer halbseitigen Erblindung. Als er aufgefordert wird ein Gesundheitsattest vorzulegen, beginnt er vor Frust wieder mit dem Trinken... Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Julia Hentschel (Schwester Stefanny) Martin Greif (Carsten Blohm) Frank Jordan (Charly Sternhagel) Jürgen Zartmann (Dr. Konrad Broder) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Claudia Rieschel (Vera Broder) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Christa Mühl Drehbuch: Andreas Püschel, Thomas Steinke Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer