ORF 2 22:00 bis 22:50 Talkshow Vera. Das kommt in den besten Familien vor Rosenkrieg / Problemkind / Schwerer Unfall - fatale Folgen A 2016 2016-11-12 03:40 Stereo 16:9 Merken Rosenkrieg - Sabine Stoffl durchlebte leider mit ihrem Ex-Mann einen Rosenkrieg. Sie erzählt, wie sie dies bewältigt hat. Problemkind - Michael Shah ist Vater eines 6 Jahre alten "Problemkindes". Er kommt mit der Therapeutin Margit Dechel, die Vater und Kind betreute. Schwerer Unfall - fatale Folgen - Mag. Claudia Kloihofers Leben hat sich nach einem selbst verschuldeten Motorrad-Unfall völlig verändert. Sie schildert ihren langen Weg zurück ins "normale" Leben und wie sie ihre Medikamentenabhängigkeit und Phantomschmerzen besiegt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Russwurm Originaltitel: Vera. Das kommt in den besten Familien vor