ORF 2 17:30 bis 18:15 Magazin Bürgeranwalt Protest gegen GTI Treffen / 350.000 Euro für misslungene Operation? / Nachgefragt: War ein Medikament schadhaft? A 2016 2016-11-14 - Protest gegen GTI Treffen: Das GTI Treffen am Wörthersee findet seit mehr als 30 Jahren statt - und dauert mit informellen Vor- und Nachtreffen fast sechs Wochen im Jahr. Die Anrainer klagen über unerträgliche Lärmbelästigung durch dröhnende Motoren und nächtelang feiernde Autofans.- 350.000 Euro für misslungene Operation? Adelheid H. wurde 2006 in einem Wiener Spital der Dickdarm entfernt. Doch das Leiden wurde dadurch nicht besser, im Gegenteil, behauptet die Patientin.- Nachgefragt: War ein Medikament schadhaft? War eine Charge eines Medikaments schadhaft, hat sich deshalb die gesundheitliche Situation einer erkrankten Ärztin rapide verschlechtert? Originaltitel: Bürgeranwalt