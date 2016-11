ORF 2 11:25 bis 12:55 Heimatfilm Da wo die Herzen schlagen A, D 2004 2016-11-12 04:30 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Hansis Frau Regina verunglückt bei einer Wanderung in den Bergen tödlich. Um mit seinem Schmerz zurecht zu kommen, stürzt sich Hansi in seine Arbeit. Da taucht eine junge Frau, Christl Huber, im Ort auf. Hansi ist von ihr fasziniert, denn sie erinnert ihn stark an Regina. Hansi verliebt sich in Christl, sehr zum Leidwesen von Viktoria, die sich nach Reginas Tod Chancen bei Hansi ausgerechnet hat. Aber das bleibt nicht die einzige Irritation in dieser jungen Liebe, denn Christls Ähnlichkeit mit Regina hat einen Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Hinterseer (Hansi Sandgruber) Simone Heher (Christl Huber) Anja Kruse (Viktoria Perterer) Karina Thayenthal (Regina Sandgruber) Ingrid Burkhard (Irmi Sandgruber) Evamaria Salcher (Kathi Sandgruber) Kurt Weinzierl (Felix) Originaltitel: Da wo die Herzen schlagen Regie: Karl Kases Drehbuch: Eduard Ehrlich Kamera: David Sanderson Musik: Hannes M. Schalle Altersempfehlung: ab 6