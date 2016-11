ORF 3 22:55 bis 23:55 Diskussion DENK mit KULTUR Heinz Zednik und Mira Lu Kovacs A 2016 2016-11-12 03:00 Stereo 16:9 Merken Dieses Mal zu Gast: Kammersänger Heinz Zednik und Sängerin Mira Lu Kovacs! Heinz Zednik ist seit 50 Jahren fixes Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper - was viele nicht wissen: in Paris ängstigte er einst auf der Bühne hunderte von Kindern. Was hinter dieser Geschichte steckt, erzählt der Tenor Birgit Denk im Gespräch. Und auch sie weiß von großer Musik zu erzählen: Amadeus-Award-Preisträgerin und Sängerin der Band Schmieds Puls, Mira Lu Kovacs. Und was darf natürlich nicht fehlen? Die Songs, die da wären: "Schnucki, ach Schnucki" und "Behind the Bars". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Denk Gäste: Gäste: Heinz Zednik (Kammersänger), Mira Lu Kovacs (Sängerin) Originaltitel: DENK mit KULTUR