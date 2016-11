ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Züge ins Leben - Kindertransporte im Zweiten Weltkrieg D 2016 2016-11-13 09:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Rund 2.000 zum Großteil jüdische Kinder und Jugendliche aus Österreich haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, weil sie mit einem der so genannten Kindertransporte zwischen November 1938 und dem Kriegsbeginn im September 1939 nach Großbritannien kamen. Es ist eine in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges beispiellose Rettungsaktion. Die Kinder wurden von Pflegefamilien aufgenommen, fanden Arbeit als Dienstmädchen oder in der Landwirtschaft, konnten eine Ausbildung beginnen oder die Schule abschließen. Viele der älteren Burschen meldeten sich freiwillig zum Militärdienst. Die meisten haben die Zeit in England in guter Erinnerung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Züge ins Leben - Kindertransporte im Zweiten Weltkrieg