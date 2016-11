ORF 1 20:15 bis 23:15 Show Spiel für Dein Land Der große Länderwettstreit D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Gäste: Paul Panzer, Ruth Moschner, Sarah Wiener, Andrea Kiewel, Marco Rima "Spiel für dein Land" geht in die nächste Runde! Jörg Pilawa präsentiert den großen Länderwettkampf zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Humor, Schlagfertigkeit und Köpfchen zum Sieg: Andrea Kiewel führt als Kapitänin das deutsche Team an und will unbedingt den Pokal zurück nach Hause holen. Unterstützt wird sie von Comedy-Held Paul Panzer und Moderatorin Ruth Moschner. Team Österreich ist Titelverteidiger und wird angeführt von Star-Köchin Sarah Wiener. Schweizer Teamkapitän ist diesmal der beliebte Comedian Marco Rima. Auch in der fünften Ausgabe der Live-Show können die Zuschauer mitquizzen und ins Spielgeschehen eingreifen. Insgesamt gibt es 30.000 Euro zu gewinnen. Wer online dabei sein möchte, geht auf www.spielfuerdeinland.de, www.spielfuerdeinland.at und www.spielfuerdeinland.ch. Außerdem steht die "Spiel für dein Land"-App in den App-Stores und Google-Play-Stores zum kostenlosen Download bereit. "Spiel für dein Land" wurde gemeinsam entwickelt von ORF, SRF, dem Bayerischen Rundfunk, dem Hessischen Rundfunk sowie dem Norddeutschen Rundfunk und wird in Zusammenarbeit mit der Herr P. GmbH produziert. Weitere Informationen: www.daserste.de/spielfuerdeinland www.orf.at www.srf.ch Facebook: https://www.facebook.com/SpielfuerdeinLand In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Andrea Kiewel (Deutschland), Ruth Moschner (Deutschland), Paul Panzer (Deutschland), Marco Rima (Schweiz), Ivo Adam (Schweiz), Regula Grauwiller (Schweiz), Sarah Wiener (Österreich), Robert Kratky (Österreich), Kristina Sprenger (Österreich) Originaltitel: Spiel für dein Land