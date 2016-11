BBC 08:30 bis 09:00 Sonstiges HARDtalk Kieran Conway GB Merken HARDtalk meets Kieran Conway, former director of intelligence for the IRA. In 1974, IRA bombs killled 21 people in two pubs in Birmingham, England. How does he justify his past? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: HARDtalk

