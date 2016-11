Schweiz 2 22:15 bis 00:10 Horrorfilm Stonehearst Asylum - Diese Mauern wirst du nie verlassen USA 2014 Nach einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe 2016-11-12 02:20 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken An Weihnachten 1899 tritt der junge Psychiater Edward Newgate in der Nervenheilanstalt Stoneheart seine erste Stelle an. Dr. Lamb, der Leiter der Klinik, arbeitet mit ungewöhnlichen Methoden. Er macht Edward mit der faszinierenden Patientin Eliza Graves bekannt. Als Edward eines Nachts geheimnisvollen Geräuschen im Keller der Klinik auf den Grund geht, macht er eine überraschende Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Eliza Graves) Jim Sturgess (Edward Newgate) David Thewlis (Mickey Finn) Brendan Gleeson (Nervenarzt) Ben Kingsley (Dr. Silas Lamb) Michael Caine (Dr. Salt) Jason Flemyng (Swanwick) Originaltitel: Stonehearst Asylum Regie: Brad Anderson Drehbuch: Joe Gangemi Kamera: Thomas Yatsko Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16