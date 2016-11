Schweiz 2 11:20 bis 12:00 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Krasse Fehlberatung: So tricksen Krankenkassenvermittler / Billig-Internet im Test: Das taugen Abos ohne Anschlussgebühr / Lausiger Parkierservice: Dellen und Dreck inklusive CH 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Krasse Fehlberatung: So tricksen Krankenkassenvermittler: Einer der grössten Konsumentenärger: unerwünschte Telefonanrufe von Krankenkassenmaklern. Sie locken mit professioneller Beratung und tieferen Prämien. "Kassensturz" lässt sich darauf ein, filmt die Treffen mit versteckter Kamera und deckt auf: Mit diesen Tricks drängen die Maklerinnen und Makler schnell zum Abschluss. Billig-Internet im Test: Das taugen Abos ohne Anschlussgebühr: Zu Hause verbinden sich viele über Kabel- oder Festnetzanschluss mit dem Internet. Jetzt mischen günstigere, kabellose Alternativen den Markt auf. "Kassensturz" testet Angebote von Salt, Sunrise und Swisscom und prüft, ob man damit auch ruckelfrei fernsehen kann. Lausiger Parkierservice: Dellen und Dreck inklusive: Der Parkierservice Park'n'Fly sorgt am Zürcher Flughafen für Ärger. Die Firma bringt die ihr anvertrauten Autos oft verschmutzt oder gar beschädigt zurück. "Kassensturz"-Recherchen zeigen, was die Fahrzeuge während der Ferienabwesenheit alles mitmachen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz