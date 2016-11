Schweiz 1 08:45 bis 09:45 Diskussion Sternstunde Philosophie Wo liegen die Grenzen der Redefreiheit? CH 2016 Stereo HDTV Merken Das Recht auf freie Meinungsäusserung ist zentral für die offenen westlichen Gesellschaften - und es steht zunehmend unter Druck. Der britische Historiker Timothy Garton Ash erkundet im Gespräch mit Wolfram Eilenberger die Grenzen der Redefreiheit in einer global vernetzten Welt. Welche religiösen Sensibilitäten gilt es zu achten, welche politischen Freiräume unbedingt zu schützen? Religionskritische Karikaturen in dänischen Zeitungen lösen internationale Krisen aus. Bereits ein einziger gedankenloser Tweet kann einen Wahlkampf entscheiden. Mit anderen Worten: Im Zeitalter der Globalisierung und des Internets steht das Recht auf freie Meinungsäusserung - die Grundlage jeder offenen Gesellschaft - vor neuen Herausforderungen. Der britische Schriftsteller und Historiker Timothy Garton Ash, Professor für Europäische Studien in Oxford und einer der weltweit führenden Intellektuellen, skizziert im freien Meinungsaustausch mit Gastmoderator Wolfram Eilenberger neue Prinzipien für ein zentrales Menschenrecht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Eilenberger Gäste: Gäste: Timothy Garton Ash (Historiker) Originaltitel: Sternstunde Philosophie

