hr2 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) Merken William Boyce: Sinfonie C-Dur op. 2 Nr. 3 (Academy of Ancient Music, Ltg.: Christopher Hogwood) Peter Tschaikowski: Serenade D-Dur, Walzer op. 48 (József Lendvay, Nicolae Tagacila, Violine; Peter Menyhart, Viola; Alexander Bagrintsev, Violoncello; Puican Corneliu-Cosmin, Kontrabass) Francesco Saverio Geminiani: Concerto grosso, "La Follia" (Mahan Esfahani, Cembalo; Concerto Köln) Théodore Dubois: Fantasie (Emmanuel Ceysson, Harfe; Orchestre régional Avignon-Provence, Ltg.: Samuel Jean) Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie D-Dur KV 45 (The English Concert, Leitung: Trevor Pinnock) Johannes Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 1 g-Moll (Leonidas Kavakos, Violine; Péter Nagy, Klavier) Dmitri Schostakowitsch: Jazz-Suite Nr. 2, Walzer I (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Dmitrij Kitajenko).