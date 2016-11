BR Fernsehen 22:00 bis 23:30 Tragikomödie Oma zockt sie alle ab D, A 2016 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Hausfrau Rosa verfügt über eine besondere Gabe: Sie merkt sofort, ob jemand lügt. Heimlich folgt sie eines Abends ihrem Schwiegersohn Udo und landet in einer dubiosen Bar. Kellner Charly weiht sie widerwillig in das Geheimnis des Hinterzimmers ein: Dort wird gepokert. Ihr Mann Kurt möchte vom Doppelleben seines Traumschwiegersohnes aber nichts wissen, doch Udo zieht sie alle mit in seinen Schuldensumpf. Um das eigene Haus zu retten, fasst Rosa einen verwegenen Plan. In der eigenen Familie nimmt Rosa keiner so richtig ernst. Dabei verfügt die Hausfrau nicht nur über gesunden Menschenverstand, sondern auch eine besondere Gabe: Sie merkt sofort, ob jemand lügt. Aus einem Bauchgefühl heraus folgt sie eines Abends ihrem Schwiegersohn Udo, der angeblich wegen dringender Steuerangelegenheiten in seine Zahnarztpraxis muss. Die heimliche Verfolgung führt Rosa in eine dubiose Bar. Im "Flamingo" lernt sie den unfreundlich auftretenden Barmann Charly kennen und findet heraus, was im Hinterzimmer passiert: Dort gibt es illegale Pokerrunden mit hohem Einsatz. Am nächsten Morgen möchte sie ihrem Ehemann Kurt alles erzählen. Der will aber vom Doppelleben seines Traumschwiegersohnes nichts wissen. Statt sich die Wahrheit anzuhören, winkt der starrsinnige Alte ab. Schon bald muss er ebenso wie die ahnungslose Tochter Trixi einsehen, dass Udo alle an der Nase herumführt und in seinen Schuldensumpf hineinzieht. Längst reichen die gut laufende Praxis und die schicke Villa nicht mehr, um die erdrückenden Bankkredite zu decken. Im Nacken sitzt ihm auch der rücksichtslose Wucherer Ronny. Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, schreckt der Zocker nicht einmal davor zurück, den eigenen Schwiegervater übers Ohr zu hauen. Damit sie das eigene Haus nicht verliert, fasst Rosa einen verwegenen Plan. Dabei soll ausgerechnet ihr neuer Bekannter Charly helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cornelia Froboess (Rosa Hofer) Karl Fischer (Charly) Werner Prinz (Kurt Hofer) Sabine Waibel (Beatrix Zimmermann) Simon Hatzl (Udo Zimmermann) Georg Friedrich (Köhn) Kuri Sinan Al (Cem) Originaltitel: Pokerface - Oma zockt sie alle ab Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Uli Brée Kamera: Josef Anton Mitterndorfer Musik: Dominik Giesriegl Altersempfehlung: ab 6