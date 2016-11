BR Fernsehen 10:30 bis 12:00 Komödie Die Hochzeit meiner Töchter D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Onkel Volker/Theo (Ernst Stankovski) Eigentlich ist Hilde Reimer überglücklich, als ihre drei erwachsenen Töchter samt ihren Lebenspartnern zu ihr in die alte Familienvilla ziehen. Nur: Dass ihre drei Mädchen trotz Kindern und großer Liebe noch immer nicht verheiratet sind, stört Hilde gewaltig! Und da die drei jungen Damen dem gut gemeinten Drängen ihrer Mutter einfach nicht nachgeben wollen, heckt Hilde einen gewitzten Plan aus, um sie endlich "unter die Haube" zu bekommen... "Die Hochzeit meiner Töchter" ist die Fortsetzung der Familienkomödie "Wunschkinder und andere Zufälle". In der Hauptrolle ist Ruth Maria Kubitschek zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruth Maria Kubitschek (Hilde Reimer) Susanna Simon (Susanne Reimer) Tina Ruland (Anja Reimer) Marita Marschall (Regine Reimer) Gesine Cukrowski (Karin Schwarz) Oliver Bootz (Frank Sesink) Roman Knizka (Robert Marquardt) Originaltitel: Die Hochzeit meiner Töchter Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Andy Hoetzel, Ina Siefert Kamera: Thomas Plenert Musik: Arnold Fritzsch