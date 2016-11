tagesschau24 02:40 bis 03:07 Dokumentation Die Invasion des Killertangs Die Invasion des Killertangs D 2002 Live TV Merken Der Schweizer Genetiker Olivier Jousson und der französische Meeresbiologe Alexandre Meinesz folgen dem Eroberungszug der giftigen Seealge Caulerpa Taxifolia, die dabei ist, den Boden des Mittelmeers zu überwuchern. Die Alge erstickt alles Leben auf dem Meeresboden: Keine andere Seepflanze, keine Weichtiere, keine Wirbeltiere und so gut wie keine Fische können dort überleben, wo der Killertang sich ausgebreitet hat. Und es gibt kein bekanntes Mittel gegen die Alge - ausrotten lässt sie sich nicht mehr. Meinesz und Jousson fanden durch ihre DNS-Forschung heraus, dass diese Killeralge eine genetische Mutation ist: ein gigantischer Klon einer einzigen Pflanze! Durch die Erforschung des Erbguts der Pflanze stoßen sie schließlich auf die genetische Schwachstelle von Caulerpa Taxifolia und finden den einzigen natürlichen Feind des Tangs: eine kleine Nacktschnecke aus den Tropen, die sich nur von ihm ernährt und den Tang so zum Absterben bringt. Jetzt versuchen die Wissenschaftler ihr Bestes, diese kleine Vampirschnecke im Mittelmeer heimisch zu machen, bevor alles zu spät ist. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Olivier Jousson (Genetiker), Alexandre Meinesz (Meeresbiologe) Originaltitel: Gen-Jäger Regie: Oliver Julien

