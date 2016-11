tagesschau24 08:15 bis 09:00 Magazin Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler US-Wahl 2016 - Was kommt mit Präsident Trump auf uns zu? / Vor Ort - Bei schwäbischen Amerikanerinnen / Dunkle Jahreszeit, dunkle Gestalten - Alle drei Minuten ein Einbruch / Wildpinkler in Ulm - Urin setzt dem Ulmer Münster zu / Abschiebung in Appenweier - Ein Flüchtling ist plötzlich weg / Kranker Rettungsdienst - Notärzte schlagen Alarm D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken US-Wahl 2016 - Was kommt mit Präsident Trump auf uns zu? Die USA haben gewählt - und Donald Trumps Sieg sorgt weltweit für extreme Reaktionen. In Baden-Württemberg reagieren Politik und Wirtschaft überwiegend entsetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Clemens Bratzler Gäste: Gäste: Winfried Kretschmann (Ministerpräsident) Originaltitel: Zur Sache Baden-Württemberg!

