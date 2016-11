WDR 00:00 bis 01:30 Comedy So lacht NRW Lachen als Service bei "So lacht NRW" D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Mit: Jürgen Beckers, Desimo, Sascha Grammel, Kai Magnus Sting, Martina Brandl, Henning Schmidtke und Kristian Kokol - Lachen als Service bei "So lacht NRW" Moderator Bernd Stelter sorgt mit Rat und Tat für eine ordentliche Portion Spaß für Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit dem Bonner Comedian Michael Müller bereitet er die Camping-Saison vor. Und hat sich zu "So lacht NRW" auch ansonsten serviceorientierte Kollegen eingeladen, die nichts anderes im Sinn haben, als unser schönes Bundesland zum Lachen zu bringen. Jürgen Beckers berichtet über den spannenden Service in Restaurants beim Familienessen, Sascha Grammel sinniert mit seinem Vogel Frederic Freiherr von Furchensumpf über das Schönsein, Comedy-Magier Desimo reportiert hautnah aus dem Kreißsaal und Martina Brandl schildert ihre irritierenden Erlebnisse neulich im Supermarkt. Außerdem spricht Kristian Kokol über die Servicewüste Deutschland, Kai Magnus Sting verrät das richtige Rezept für den besten Nudelsalat und Henning Schmidtke gibt passende Tipps für den Haushalt. Daneben präsentiert Bernd Stelter Alfons auf der Suche nach praktischen Alltagsgegenstände auf der Erfindermesse und zeigt Klassiker von Emil über Rudi Carrell bis Jürgen von Manger. So lacht NRW - lachen Sie doch gerne mit! In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernd Stelter Gäste: Gäste: Jürgen Beckers, Desimo, Sascha Grammel, Kai Magnus Sting, Martina Brandl, Henning Schmidtke, Kristian Kokol Originaltitel: So lacht NRW