Kabarett Mitternachtsspitzen Aus dem Wartesaal am Dom unter dem Kölner Hauptbahnhof D 2016 Die Nächte in Deutschland werden länger und länger, und bei vielen macht sich eine gewisse Herbstdepression breit. Höchste Zeit also für Jürgen Becker und sein tiefenpsychologisch geschultes Kompetenzteam Wilfried Schmickler, Uwe Lyko und Susanne Pätzold, den politischen und gesellschaftlichen Gesundheitszustand der Republik zu checken. Bei der satirischen Diagnose unterstützen sie ausgewiesene Spezialisten: Frank Lüdecke, Özcan Cosar und Barbara Ruscher. Ein ebenso gern gesehener wie regelmäßiger Gast in den "Mitternachtsspitzen" ist der Autor und Kabarettist Frank Lüdecke. Sein aktuelles Programm trägt den Titel "Schnee von morgen". "Die Zukunft wird immer schneller. Jeder kann das spüren. Was wir heute lernen, ist Schnee von morgen und war gestern schon falsch", meint er in unnachahmlichem Plauderton und beweist einmal mehr: Kabarettisten müssen nicht brüllen, um laut zu sein. Geboren am Bosporus, aufgewachsen am Neckar: Der mehrfach preisgekrönte Comedian Özcan Cosar stellt die deutsche und türkische Kultur auf der Bühne immer wieder liebevoll gegenüber. Auch die Zuschauer der "Mitternachtsspitzen" lädt er am Samstag zu einer Reise in sein buntes interkulturell geprägtes Leben ein und begeistert sie mit großartiger Komik, mitreißendem Rhythmus und ungewöhnlichem Körpereinsatz. Perfektes Timing, pointierter Wortwitz und scharfe Beobachtungsgabe sind das Markenzeichen der Kölner Kabarett-Lady Barbara Ruscher. In den Stand-ups und Songs ihres aktuellen Bühnenprogramms "Ekstase ist auch nur eine Phase" analysiert sie ebenso intelligent wie charmant die absurden Auswüchse der modernen Gesellschaft und macht auch vor den letzten Tabus unserer Zeit nicht Halt. In maßgeschneiderten Kostümen feiert in den "Mitternachtsspitzen" wieder ein "Überschätztes Paar der Weltgeschichte" seinen glamourösen Auftritt, einen Blick ins politische Deppendorf wirft "Poetry-Slammer" Wilfried Schmickler, Ruhrpott-Urgestein Herbert Knebel (Uwe Lyko) überrascht mit erstaunlichen Alltagsweisheiten, und Susanne Pätzold schlüpft erneut in die Rolle einer prominenten Persönlichkeit. Moderation: Jürgen Becker Gäste: Gäste: Özcan Cosar (Comedian), Frank Lüdecke (Kabarettist), Barbara Ruscher (Kabarettistin und Autorin)