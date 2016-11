n-tv 11:30 bis 12:00 Dokumentation Der Burj Khalifa Dubai D 2016-11-21 05:15 16:9 HDTV Live TV Merken Fast einen Kilometer ragt der Burj Khalifa in Dubai in den Himmel. Für rund 1,5 Milliarden Dollar bauten Tausende von Bauarbeitern den glitzernden Turm aus Metall und Glas in den Wüstensand. Diese Dokumentation erzählt vom Bau sowie der Technologie des höchsten Gebäudes der Welt und wirft dabei auch einen Blick auf das Umfeld, in dem dieser gigantische Turm steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Architektur Extrem: Der Burj Khalifa Dubai