ProSieben 14:50 bis 15:20 Comedyserie Grandfathered Weltraum-Super-Dad USA 2015 2016-11-13 07:20 16:9 Dolby Digital HDTV Jimmy feiert mit seiner Familie Thanksgiving. Da er - wie üblich - diesen Feiertag mit einem Model in Malibu verbringen möchte, will er sich möglichst schnell von der Party absetzen. Doch als er Saras Exfreund Bruce trifft, wird er eifersüchtig und ändert seine Pläne. Im Verlauf des Tages versucht er, Bruce bei jeder Gelegenheit zu übertrumpfen. Währenddessen feiert Ravi mit seiner Familie und seinen Freunden im Restaurant, wovon Jimmy allerdings nichts weiß ... Schauspieler: Paget Brewster (Sara Kingsley) John Stamos (Jimmy Martino) Josh Peck (Gerald) Ravi Patel (Ravi) Kelly Jenrette (Annelise) Originaltitel: Grandfathered Regie: Claire Scanlon Drehbuch: Sam Laybourne Kamera: Joe Pennella Musik: Siddhartha Khosla Altersempfehlung: ab 6