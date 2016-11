ProSieben 11:35 bis 12:00 Comedyserie The Big Bang Theory Eine Urne für Leonard USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Um sein Schnarch-Problem endlich in den Griff zu bekommen, will sich Leonard die Nasenscheidewand operieren lassen. Sheldon ist strikt dagegen - schließlich könnte die OP tödlich enden! Außerdem braucht er Leonards Schnarchen, um einschlafen zu können. Howard und Bernadette steuern hingegen auf eine neue Ehekrise zu: Da sich Rajs Eltern getrennt haben, überlegen sie, was in ihrer Beziehung möglicherweise schiefläuft. Streit ist programmiert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Anthony Joseph Rich Drehbuch: Eric Kaplan, Steve Holland, Tara Hernandez Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6