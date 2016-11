N24 Doku 00:00 bis 01:00 Dokumentation Die geheimen Akten der NASA - Houstons Problem USA 2015 Merken Nach der Entdeckung eines lodernden Objekts am Himmel ist für zwei Freundinnen aus Texas nichts mehr wie es einmal war: Kurze Zeit nach dem mysteriösen Vorfall entwickeln sie Symptome, die auf eine Strahlenkrankheit hindeuten. Hilfesuchend wenden sie sich an die NASA - ohne Erfolg. Nuklearflugzeug, UFO oder Geheimeinsatz der Army - wovon wurden die beiden Frauen an diesem Abend 1980 wirklich Zeugen? Die N24-Doku nimmt die mysteriösesten Phänomene am Himmel genauer unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Agnor (Himself - Astronomer) Kevin H. Baines (Himself - Planetary Scientist) David Brin (Himself - Physicist and Science Fiction Author) Mike Capps (Himself - Technology Theorist) Leroy Chiao (Himself - NASA Shuttle Astronaut) Carol Cleland (Herself - University of Colorado) Erik Dellums (Narrator) Originaltitel: NASA's Unexplained Files Regie: Ian Levison, Simon Martin, Nick Patterson, Paul Olding