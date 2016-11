ONE 20:15 bis 21:55 Krimi Tatort Duisburg-Ruhrort D 1981 Stereo 16:9 Merken Die Abstimmung ist beendet. Die Entscheidung ist gefallen. ONE zeigt die Wunsch-Tatort folgen der Zuschauer. Im Duisburger Hafen wird ein Toter gefunden. Es ist der Binnenschiffer Heinz Petschek. Er wurde erstochen. Dringend der Tat verdächtig erweist sich der Schiffer Jan Poppinga; Petschek hatte mit seiner Frau ein Verhältnis. Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski glaubt an Poppingas Unschuld. Es stellt sich heraus, dass Petschek kurz vor seinem Tod seinen langjährigen Arbeitsplatz verlassen und auf dem Schiff des Partikuliers Wittinger angeheuert hatte. Die Gründe für diesen Wechsel liegen im Dunkeln, selbst seinen Freunden hat Petschek nichts gesagt. Sicher ist nur, dass Petschek Rauschgift geschmuggelt hat. Da wird ein zweiter Toter entdeckt. Es ist der türkische Gewerkschaftler Celik. Petschek und Celik haben sich gekannt. Die beiden waren einem Waffenschmuggel auf der Spur. Ist Wittinger der Mörder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Götz George (Hauptkommissar Schimanski) Eberhard Feik (Hauptkommissar Thanner) Ulrich Matschoss (Kriminaloberrat Karl Königsberg) Manfred Lesch (Kriminalassistent Schubert) Michael Rastl (Jan Poppinga) Brigitte Janner (Frau Poppinga) Barbara Focke (Lilo) Originaltitel: Tatort Regie: Hajo Gies Drehbuch: Horst Vocks, Thomas Wittenburg Kamera: Axel Block