In ganz Norddeutschland haben Traditionsvereine ein ernstes Problem: Vielen fehlt es mehr und mehr an jungen Leuten, die die Traditionen erhalten wollen. So ergeht es auch der Trachtentanzgruppe in Büsum. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, aber die Lösung ist klar: Die Reetdänzer brauchen dringend Nachwuchs. Wer wäre besser geeignet, dieses Problem in Angriff zu nehmen, als die beiden hauptamtlichen "NDR Hochstapler" Henning Nasse und Klaas Butenschön? Genau genommen: vermutlich jeder! Doch weil ihre Redaktion einmal dringend Ruhe von den beiden Selbstüberschätzungs-Weltmeistern brauchte, hat sie die beiden nach Büsum an die Nordseeküste geschickt, um den Trachtentänzern bei ihrem akuten Nachwuchsproblem zu helfen. Allerdings sollen sie dieses Mal mit ihrer "Das kann doch nicht so schwer sein"-Mentalität gehörig auf die Nase fallen. Auch wenn die beiden das so nie zugeben würden. Henning Nasse und Klaas Butenschön sind die beiden liebenswert naiven Kindsköpfe aus der "extra 3"-Redaktion. In "Das kann doch nicht so schwer sein" laufen sie blind auf Herausforderungen drauf los, probieren aus, lernen Land und Leute kennen und leider auch ziemlich oft die Welt des Schmerzes. So ist das eben. Aber es ist immer wieder lustig, ihnen zuzusehen, auch wenn sie scheitern. Egal, ob beim Ringreiten, bei der Rettung der freiwilligen Feuerwehr oder wie in diesem Fall beim Trachtentanz.