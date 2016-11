RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Unfalldoppeltod D, A 1995 2016-11-13 10:30 HDTV Merken Pankraz wird zum Hof des Buchegger-Bauern gerufen - es wird dort ein Kälbchen erwartet. Maxl begleitet ihn und schließt nach der Geburt schnell Freundschaft mit dem jungen Stier. Auch der Bergdoktor kommt auf den Hof, um den herzkranken Buchegger-Bauern zu besuchen. Schnell stellt er fest, dass auf dem Hof dicke Luft herrscht: Schwiegersohn Wolfi hat einen neuen Mähdrescher und eine Solartrocknungsanlage für den Heuboden gekauft und etliche Versicherungen zur Absicherung des Hofes, sowie auch Lebensversicherungen für seine Frau Betty und die Magd Frieda abgeschlossen. Für den alten Buchegger sind dies unnütze Geldausgaben. Er hat Wolfi den Hof gerade erst überschrieben, aber mit derart kostspieligen Neuerungen und Modernisierungen ist er nicht einverstanden. Frieda ist locker mit dem Knecht verbandelt, einem Tunichtgut mit Spielschulden. Als Gustl von der Lebensversicherung erfährt, beginnt er, Frieda den Hof zu machen und Frieda, die Gustl seit langem liebt, verspricht ihm, ihn als Begünstigten in ihre Versicherungspolice einzusetzen. Wenig später ereignet sich auf dem Hof ein folgenschwerer Unfall: Betty, die für Frieda die Kälber füttern will, wird von einem Stier, der sich losgerissen hat, angegriffen. Glücklicherweise ist der Bergdoktor zur Stelle und kann Betty helfen - sie hat nur eine Platzwunde. Kurz darauf entdeckt der Buchegger-Bauer, dass die Kette des Stieres angesägt war. Sein Verdacht fällt auf den ungeliebten Schwiegersohn. Wollte Wolfi vielleicht Betty ans Leben, um die Versicherungssumme zu kassieren? Der Bergdoktor kommt zufällig dem wahren Täter auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin Titze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Uta Berlet Kamera: Günter Jaeuthe Musik: Arnold Fritzsch, Michael Gajare