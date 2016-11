RTL II 23:40 bis 00:35 Mysteryserie The Walking Dead Hier und Jetzt USA 2015 2016-11-12 03:10 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Live TV Merken Die Bewohner Alexandrias versuchen sich von den letzten Katastrophen zu erholen und die Schäden in ihrer Stadt zu beseitigen. Rick kehrt zurück, hat aber ebenfalls schlechte Nachrichten für die Gruppe. Es scheint, als wachse den Überlebenden alles über den Kopf und man weiß nicht, wie lange sie noch durchhalten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Avi Youabian Drehbuch: Corey Reed Altersempfehlung: ab 16