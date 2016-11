RTL II 20:15 bis 21:20 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Was tot ist, kann niemals sterben USA, GB 2012 2016-11-13 03:55 Merken Der Machtkampf um den eisernen Thron von Westeros geht weiter: Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Hand des Königs, knüpft in der roten Burg mit Heiratsversprechen neue Allianzen. Catelyn Stark (Michelle Fairley), Witwe des hingerichteten Lord von Winterfell, erreicht derweil Sturmkap, um selbst ein Bündnis zu schmieden. Aber Renly Baratheon (Gethin Anthony), Lord von Sturmkap, seine neue Frau Margaery und ihr Bruder Loras Tyrell haben andere Pläne. - Spektakuläres, emmyprämiertes Fantasy-Epos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Maisie Williams (Arya Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alik Sakharov Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: P.J. Dillon Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16