Actionfilm True Legend CHN 2010 HDTV Kriegsheld Su Can hat sich zur Ruhe gesetzt, um das Leben mit seiner Familie zu genießen. Doch als sein rachsüchtiger Stiefbruder Yuang aus dem Krieg zurückkehrt wird die Familienidylle zerstört. Yuang hat sich den dunklen Kampfkünsten ergeben, um sich an Su Can zu rächen. Cans Vater hat Yuang adoptiert, nachdem er seinen Vater tötete. Yuang entführt Su Cans Familie nach einem erbitterten Kampf und verletzt Su Can schwer. Sister Yu findet den schwer verletzten Mann und nimmt sich seiner an. Als Su Can wieder zu Kräften kommt, trainiert er mit dem God of Wushu eine neue Kampfkunst, um sich Yuang zu stellen und seine Familie zu retten. Schauspieler: Vincent Zhao (Su Can / Su Qi-Er) Xun Zhou (Yuan Ying) Andy On (Yuan Lie) Xiaodong Guo (Colonel Ma) Jay Chou (God of Wushu / Drunken God) Michelle Yeoh (Dr. Yu) David Carradine (Anthony) Originaltitel: Su Qi-Er Regie: Woo-ping Yuen Drehbuch: Christine To Kamera: Xiaoding Zhao Musik: Shigeru Umebayashi Altersempfehlung: ab 16