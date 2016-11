RTL NITRO 17:30 bis 18:20 Dokumentation American Pickers - Die Trödelsammler Der richtige Riecher USA 2011 HDTV Live TV Merken Diese beiden Männer verwandeln scheinbar wertlosen Rost in wahre Reichtümer! Mike Wolfe und Frank Fritz sind 'American Pickers'. Ihr Job: eine Mischung aus Detektiv, Antiquitätenhändler und Kulturhistoriker. Ihr Arbeitsplatz: die Müllcontainer, Garagen voller Gerümpel und verlassenen Häuser der Nation. Hier suchen die Trödelsammler nach zurückgelassenen oder längst vergessenen Objekten, die sich zu Geld machen lassen. Der finanzielle Erfolg bleibt zwar manchmal aus, immer jedoch werden Mike und Frank am Ende ihrer Suche mit einer spannenden Geschichte belohnt. Denn alles, was ihnen an alten Gegenständen in die Finger kommt - ob nun von besonderem Wert, oder nicht - gibt ein Stück der Persönlichkeit seines Vorbesitzers und mitunter sogar der Geschichte der USA preis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Musik: Frank Meyer