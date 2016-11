RTL NITRO 11:55 bis 12:45 Actionserie Das A-Team Wölfe in Uniform USA 1983 HDTV Live TV Merken Officer Ed Maloney entdeckt, dass einige Polizisten seiner Spezialeinheit S.W.A.T. als bezahlte Killer arbeiten. Er beschließt, die Verbrecher in Uniform auffliegen zu lassen. Als die Killer das Vorhaben des Officers bemerken, versuchen sie ihn unter Druck zu setzen, indem sie seine Frau und Tochter bedrohen. Maloney bittet das A-Team, Beweismaterial für eine Anklage gegen die Polizisten zu sammeln. Bei ihren verdeckten Ermittlungen erweisen sich Hannibal und seine Männer als gewiefte Kriminalisten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Mr. T (B.A. Baracus) Bill Lucking (Colonel Lynch) Jack Ging (SWAT Captain Stark) Originaltitel: The A-Team Regie: Ron Satlof Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6