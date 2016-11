RTL 20:15 bis 23:00 Show Das Supertalent D 2016 2016-11-12 00:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Hier die Kandidaten der neunten Show von 'Das Supertalent': Fatih Bektas (25) aus Gurten (Österreich) ist Malermeister: 'Ich streiche alles! Auch ein Butterbrot, wenn's sein muss.' Seine wahre Leidenschaft gehört aber der Zauberei. Der selbst ernannte "Zauberlehrling" möchte irgendwann so gut werden wie sein berühmtes Vorbild David Copperfield. Dafür übt Fatih fleißig und hat für seinen Auftritt nicht nur Zauberassistentin Julia (19), sondern auch einen eigens für die Supertalent-Bühne entwickelten Trick mitgebracht. Ebenfalls zauberhaft: Die kleine Marie-Luise Drabon (5) aus Leipzig. Die Kleine spielt schon Klavier, seitdem sie zweieinhalb Jahre alt ist. Gemeinsam mit Begleitung von Papa Marcus (35) am Cello spielt das Kindergartenkind die Titelmelodie von 'Die fabelhafte Welt der Amelie'. Außerdem zur Unterstützung auf der Bühne dabei: ihr Stoff-Hündchen. Wenn Marie-Luise bei "Das Supertalent" gewinnen sollte, will sie sich von dem Preisgeld einen echten Hund kaufen. Lehramtsstudentin Anne-Marie Kot (26) aus Hamburg hat einen großen Traum: Sie will professionelle Akrobatin werden, dabei hat sie sich auf Luftakrobatik und Poledance spezialisiert. 'Alles was ich kann, habe ich mir selbst beigebracht', erklärt Anne-Marie. Dafür trainiert die gebürtige Polin täglich, manchmal bis zu sieben Stunden! Dass ihre Leidenschaft nicht ungefährlich ist, hat Anne-Marie bereits am eigenen Leib erfahren: Vor drei Jahren stürzte sie beim Training und brach sich zwei Halswirbel. 'Der Arzt hat gesagt, wenn es nur fünf Millimeter daneben gewesen wäre, hätte ich Probleme mit dem Laufen bekommen', sagt die 26-Jährige rückblickend. Ihren Auftritt bei "Das Supertalent" widmet die attraktive Blondine ihrer im Publikum sitzenden Mutter: "Sie ist 1000 Kilometer gefahren, um mich zu sehen." Wird Anne-Marie auch so große Fans in der Jury finden? David Onka (33) aus Gauting wanderte vor sechs Jahren aus seiner Heimat Nigeria nach Deutschland aus, um seinem Traum als Musiker zu arbeiten, näher zu kommen. Mittlerweile wird der 34-Jährige oft als Sänger gebucht, verdient seinen Lebensunterhalt allerdings hauptsächlich als Raumstylist. Sein Ziel: Vom Singen leben zu können. Bei "Das Supertalent" singt er "Ordinary People" von John Legend und begleitet sich dazu selbst am Klavier. Wird David seinem Traum damit ein Stückchen näher rücken? Friends CRW, das sind die fünf Freunde Ted (22), Ravi (16), Bulent (27), Onur (26) und Pom (25) aus dem niederländischen Rotterdam. Am Samstag zeigen die Jungs eine dynamische Mischung aus Free Running, Parkour und Tricking. Normalerweise treten die Fünf mit ihrem Talent auf der Straße auf - extra für "Das Supertalent" haben sie ihre Show indoor- und bühnentauglich gemacht. 'Wir wollen heute die beste Show liefern, die wir jemals gemacht haben', verspricht Ted. Werden sie damit Erfolg haben? Sein größter Traum - einmal auf der Supertalent-Bühne zu stehen und zu singen- erfüllt sich am Samstag für Marcel Becker (27), Lagerhelfer aus Essen. "Ich will den Leuten zeigen, was ich kann, gute Stimmung verbreiten und abliefern." Mit seiner Songauswahl rennt der 27-Jährige zumindest bei Dieter Bohlen offene Türen ein: "Den Song hatten wir schon lange nicht mehr." Ob Marcel mit "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" von NIK P. feat. DJ Ötzi überzeugen kann? Das Tanzduo "Hybrids Crew" aus Tschechien besteht aus Patrick Ulman (27) und Zdenek Kremlacek (22). Die beiden haben eine klassische Tanzausbildung gemacht, aber ihre Herzen schlagen für den Electric Boogie, einer Mischung aus Streetdance, Funk und Popping, den sie nun auch in Deutschland bekannter machen wollen. Ob sie mit ihrem Bühnenauftritt den Geschmack der Jury treffen? Dass Klassik auch cool sein kann, will David Kwiek (31) gemeinsam mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester (KKO) beweisen. Mit der KKO-Initiative "Mannheimer Schule 2.0" treten die Musiker und der Tänzer normalerweise an Schulen in der Rhein-Neckar Region auf. Ihr Ziel: Kinder und Jugendliche für klassische Musik u In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich Gäste: Gäste: Victoria Swarovski, Bruce Darnell, Dieter Bohlen Originaltitel: Das Supertalent