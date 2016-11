SWR 23:50 bis 00:15 Filme Cornerstorys D 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mehmet ist der Barbier in einem Kleinstadtviertel, der die Geschichten seiner Kunden kennt und neben Haarpflege auch Seelenpflege betreibt. Die größte Angst des Aufreißers Reza ist, dass seine Freundin schwanger ist. Er weiß aber nicht so genau, wie er das rauskriegen kann. Der Türsteher Pascal hat eine ganz andere Sorge: Er kann seine Eifersucht auf die Kunden seiner Freundin nicht beherrschen, die als Webcam-Girl arbeitet. Den Besitzer eines Wettbüros plagt plötzlich das Gewissen und er geht mit einem Spielsüchtigen einen ungewöhnlichen Handel ein, und die Dönerverkäuferin Sergül versucht ihre wahren Gefühle für ihre Stammkundin Steffi vor ihrer Tante Aylin zu verstecken. Und auch Mehmet hat seinen Kummer: die Sehnsucht nach der Heimat. Doch in der Begegnung mit einem heimatlosen Börsenmakler erkennt er, dass Heimat dort ist, wo man die Geschichten der Menschen kennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yilmaz Atmaca (Barbier Mehmet) Judith Goldberg (Sergül) Arman Kaschmiri (Reza) Michael Specht (Klaus) José Barros (Hakim) Florian Kleine (Geschäftsmann) Stefanie Sekler (Aaliyah) Originaltitel: Cornerstorys - Geschichten aus der Heimat Regie: Tarek Roehlinger Drehbuch: Tarek Roehlinger, Andrej Sorin