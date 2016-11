SWR 23:20 bis 23:50 Filme Kryo D 2016 Nach einer Vorlage von Christoph Heimer Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken David kann sich mit dem drohenden Tod seiner erkrankten Frau Evelyn einfach nicht abfinden. Deshalb lässt er sie und sich selbst einfrieren, in der Hoffnung, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihre Krankheit geheilt werden kann, wieder aufzuwachen und mit ihr weiter zu leben. Hunderte Jahre später wachen sie tatsächlich in einem unterirdischen Labor aus dem Schlaf im Kryoniksarg auf. Doch die Welt hat sich in anderer Weise verändert als die beiden erhofft haben. Und so steht David erneut vor der Frage, wie er mit dem Leben seiner Frau umgeht, und muss begreifen, dass Lieben auch Loslassen bedeutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beat Marti (David) Jana Klinge (Evelyn) Eva Probst (Betty) Originaltitel: Kryo Regie: Christoph Heimer Drehbuch: Christoph Heimer, Arend Remmers Musik: Karol Obara