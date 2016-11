SWR 21:50 bis 23:20 Thriller Dolores D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Das Debüt im Dritten" mit Udo Schenk. Als Modellbauer Georg fertigt er für die Schauspielerin Dolores einen Nachbau ihrer Villa an – und stellt fest, dass er über die Miniatur die Geschehnisse im Haus steuern kann. Kann er so das Herz der von ihm verehrten Dolores gewinnen? – Fantasievolle Parabel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Schenk (Georg Letterer) Franziska Petri (Dolores Moor) Alexander Hörbe (Franz Letterer) Mona Petri (Managerin Simone) Mathias Herrmann (Chauffeur Anton) Vilmar Bieri (Gerichtsvollzieher Müller) Antonio di Mauro (Gunter) Originaltitel: Dolores Regie: Michael Rösel Drehbuch: Sebastian Feld Kamera: Willy Dettmeyer Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 12