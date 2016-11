Das Erste 23:40 bis 00:40 Show Inas Nacht Late-Night-Show D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Alma Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Ina Müller begrüßt zunächst die vielfache Schwimm-Welt- und Europameisterin Franziska van Almsick. Van Almsick erzählt von ihrer Willensstärke und dem inneren Schweinehund, den sie als Leistungssportlerin überwinden musste, sowie von ihrem heutigen Leben in Heidelberg. Anschließend testet Ina Müller, wie weit van Almsick beim Versuch, ihr Abitur nachzuholen, mittlerweile gekommen ist. Als zweiten Talkgast begrüßt Ina Müller den Schauspieler und "Mord mit Aussicht"-Ensemblemitglied Johann von Bülow. Er erzählt von seinem langen Weg über die Theaterbühnen ins Fernsehen sowie von seinem Talent als Handwerker und Koch. Musik kommt heute zuerst von Gregory Porter - der aus den USA stammende "Grammy"- und "Echo Jazz"-Preisträger gilt als weltweit erfolgreichster Jazzsänger der letzten Jahre und gibt dem "Schellfischposten" und Ina Müller die Ehre. Es folgt das deutsche TV-Debüt der finnischen Neuentdeckung Alma, die mit ihrem Electro-Sound und großer Stimme zurzeit die Club- und Dance-Szene begeistert. Da tanzen auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Franziska van Almsick (Ex-Schwimmstar und Sportkommentatorin), Johann von Bülow (Schauspieler), Gregory Porter (Jazzmusiker), Alma (Sängerin) Originaltitel: Inas Nacht