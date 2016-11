Das Erste 14:30 bis 16:00 Liebesfilm Lilly Schönauer - Heimkehr ins Glück D, A 2009 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Herzprobleme kennt die erfolgreiche Kardiologin Katja Narholz (Barbara Wussow) eigentlich nur in beruflicher Hinsicht. Ihre privaten Herzensangelegenheiten könnten derzeit kaum rosiger aussehen: Die alleinerziehende Mutter der 18-jährigen Melanie (Ella Risin) hat in dem galanten Unternehmensberater Richard von Breitenbrunn (Albert Fortell) endlich einen Mann gefunden, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen will. Schon bald wollen die beiden sich in Katjas Heimatort am Ossiacher See das Jawort geben. Die Vorfreude erhält einen Dämpfer, als Katja erfährt, dass sie bei einer längst fälligen Beförderung an ihrer Münchner Klinik übergangen wurde. Um auf andere Gedanken zu kommen, reist sie kurzerhand schon mal alleine nach Kärnten - Richard wird nachkommen -, wo sie ihre Eltern (Rüdiger Vogler, Maresa Hörbiger) besucht und sich gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Renate (Katharina Abt) in die Hochzeitsvorbereitungen stürzt. Kurz nach ihrer Ankunft macht Katja die Bekanntschaft des Sternekochs Andreas (Helmut Zierl), der für das Hochzeitsmenü engagiert ist. Vom ersten Moment an empfindet sie eine Faszination für den feingeistigen, leicht exzentrischen Küchenkünstler. Und auch Andreas, dessen eigene Ehe kurz vor dem Aus steht, hegt offensichtlich mehr als nur berufliches Interesse an seiner attraktiven Auftraggeberin. Während der Hochzeitstermin immer näher rückt und Richard durch berufsbedingte Abwesenheit glänzt, bekommt Katja von Andreas einen privaten Kochkurs - und zu ihrem eigenen Erstaunen muss die stets so rationale und ehrgeizige Medizinerin feststellen, dass sie bei Andreas genau das fühlt, was sich bei der vernunftvollen Beziehung zu Richard nie wirklich einstellen wollte: Schmetterlinge im Bauch und eine Verliebtheit, die sie völlig aus dem Konzept bringt. Mit Richards Ankunft gerät Katja in eine emotionale Zwickmühle: Kann sie ihn wirklich heiraten, wenn das Herz ihr zu einem anderen rät? In dieser ohnehin schwierigen Situation gestehen ihre Eltern ihr dann auch noch die Wahrheit über ein seit Jahrzehnten gehütetes Familiengeheimnis. Vor der malerischen Kulisse des Ossiacher Sees in Kärnten erzählt "Lilly Schönauer - Heimkehr ins Glück" eine romantische Liebes- und Familiengeschichte. Die klassische Ausgangssituation einer Frau, die sich zwischen zwei Männern entscheiden muss, wird von Regisseur Holger Barthel mit Eleganz und Gespür für Atmosphäre in Szene gesetzt. Barbara Wussow und Helmut Zierl geben als sensible Ärztin und eigenwilliger Sternekoch ein köstliches Traumpaar ab und beweisen einmal mehr, dass Liebe durch den Magen geht. Zum prominenten Ensemble gehören außerdem Rüdiger Vogler, Maresa Hörbiger und Albert Fortell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Wussow (Katja Narholz) Helmut Zierl (Andreas Herzler) Ella Risin (Melanie Narholz) Katharina Abt (Renate Narholz) Maresa Hörbiger (Ariane Narholz) Rüdiger Vogler (Gustav Narholz) Albert Fortell (Richard von Breitenbrunn) Originaltitel: Lilly Schönauer - Heimkehr ins Glück Regie: Holger Barthel Drehbuch: Tim Krause, Ronald Mühlfellner Kamera: Marc Prill Musik: Yull-Win Mak Altersempfehlung: ab 6