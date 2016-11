Das Erste 11:30 bis 12:00 Magazin Quarks & Co: Wie viel Impfung muss sein? Wie viel Impfung muss sein? Wer braucht die Grippeimpfung? / Lebensgefährliche Infektion / Impfung mit unerwünschten Folgen D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gegen 13 verschiedene Krankheiten sollen unsere Kinder geimpft werden. Die Zahl der empfohlenen Impfungen ist in den letzten Jahren gestiegen. Neben Mumps, Masern und Röteln nun auch gegen Rotaviren, Pneumokokken und Meningokokken. Aber werden wir deshalb gesünder? "Quarks im Ersten" fragt: Wie viel Impfung muss sein? Wer braucht die Grippeimpfung? Für Menschen ab 60 wird die jährliche Grippeschutzimpfung empfohlen und von den Krankenkassen bezahlt. Aber in den letzten Jahren mehrt sich Kritik. Quarks fragt nach: Ist Grippe wirklich so gefährlich? Welcher Impfstoff ist der beste? Und werden überhaupt die Richtigen geimpft? Lebensgefährliche Infektion In vielen Ländern der Welt sind die Masern so gut wie verschwunden. In Deutschland aber kommt es immer wieder zu Epidemien dieser ansteckenden Krankheit. Doch noch Jahre nach einer überstandenen Infektion können die Masern wieder ausbrechen und dann tödlich verlaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ranga Yogeshwar Originaltitel: Quarks & Co