TLC 23:50 bis 00:40 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Der Eindringling D 2015 Merken Als Denise und ihr Mann John entdecken, dass jemand in ihr Haus in Allentown, Pennsylvania, eingebrochen ist, glauben sie, den Täter zu kennen. Doch eine Woche nach dem Einbruch steht Denise dem Eindringling plötzlich direkt gegenüber und wird auf brutale Weise von ihm angegriffen. Sie hat jedoch keine Ahnung, wer der Täter ist. Inzwischen ist ganz Allentown in heller Aufregung, weil weitere Frauen auf die gleiche Weise attackiert und dann ermordet wurden. Die Zahl der Opfer steigt - genauso wie Denises Todesangst: Wie es aussieht, ist sie nämlich die einzige, die den Angriff überlebt hat, und damit die einzige Zeugin. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Isabella Alberti (Charlotte Schmoyer) Johnathan Blake (Jimmy Easton) Santiago Cirilo (Detective Sam Solivan) Diesel Madkins (Policeman Adam Jordan) Mary McGahren (Denise Sam Cali) Loretta Revere-Perry (Hospital Patient) Caleb J. Spivak (Harvey Robinson) Moderation: Axel Milberg Originaltitel: Your Worst Nightmare Regie: Douglas Berger Drehbuch: Patrick Rogers